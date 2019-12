Miting la New York pentru demiterea presedintelui SUA, Donald Trump

Un fost sef din cadrul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara a explicat la DNA in dosarul spagilor incasate in interesul PSD, ca pentru a fi mentinuti in functii, controlorii de trafic, dar si de la alte institutii locale sau regionale, plateau lunar o suma fixa catre organizatia PSD Arad. O taxa de protectie.