Mitinguri de amploare, anuntate de PSD

miting google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata, PSD va organiza un mare miting electoral la Targoviste, in Dambovita. Cei de la PSD vor sa aduca peste 30.000 de oameni in fieful lor traditional, asta si pentru ca Rovana Plumb este din Dambovita si este cap de lista la alegerile europarlamentare. Cu cateva zile inainte de alegeri, un miting mare in Capitala. Cei de la PSD intentioneaza sa aduca 100.000 de oameni in Capitala. Cel mai mare miting electoral din ultimii ani, in Iasi. Discurs soc al presedintelui PSD in fata a zeci de mii de persoane, in Piata Unirii - FOTO, VIDEO Reamintim, un numar foarte de persoane au luat saptamana trecuta cu asalt Piata Unirii din Iasi, unde au asistat la mitingul organizat de Partidul Social Democrat pentru alege ...