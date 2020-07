Mitrea: Fiecare partid exploateaza situația in interese electoral

Fostul ministru Miron Mitrea consideră că, în acest moment, avem o situație ciudată în România: oamenii nu mai vor să accepte măsurile de siguranță, iar în interiorul partidelor politice fiecare își speculează propriul interes electoral. “In martie cand s-au introdus masurile de restrictie s-au golit strazile. Oamenii au receptionat, noi am spus atunci ca Guvernul […] The post Mitrea: Fiecare partid exploatează situația în interese electoral appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.