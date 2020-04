Mitropolia Banatului confectioneaza lenjerii de pat si prosoape pentru spitalele din Timișoara. FOTO

Mitropolia Banatului a confecţionat zilele acestea lenjerii de pat şi prosoape pentru a veni în ajutorul spitalelor din Timișoara. La iniţiativa Mitropolitului Ioan, a fost achiziţionat material textil de unică folosinţă cu lungimea de 2 km. Din acesta, monahiile de la Centrul eparhial au confecţionat 1.000 de cearșafuri și aproximativ 5.000 de prosoape care au fost dăruite The post Mitropolia Banatului confecţionează lenjerii de pat şi prosoape pentru spitalele din Timișoara. FOTO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.