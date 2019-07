Mizerie de nedescris in CASA GROAZEI! Iata ce au gasit oamenii legii - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii au gasit o mizerie de nedescris la casa principalului suspect al cazului din Caracal, curtea barbatului fiind ticsita de vechituri aruncate aleatoriu, gunoaie, dar si un butoi, in care, potrivit politistilor, au fost gasite ramasite umane. In curtea mecanicului din Caracal, principalul suspect in cazul disparitiei a doua adolescente, politistii au gasit, la perchezitii, un dezastru de nedescris. Intregul spatiu este ticsit de gunoaie, vechituri, bucati de mobila si haine vechi. Caz fara precedent in ISTORIA Romaniei! Cine se face VINOVAT? Victima a SUNAT la 112, politistii s-au plimbat pe strada prin fata curtii pana cand au obtinut mandat, STS-ul a localizat GRESIT sursa apelului Totodata, a fost gasit si un bu ...