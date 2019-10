Moțiunea a TRECUT. Guvernul Dancila a PICAT

Moțiunea de cenzură inițiată de opoziție a TRECUT, joi, cu 238 voturi “pentru”. Oficial, Guvernul Dăncilă A PICAT. Înainte de votul exprimat joi, Guvernul se baza pe 202 parlamentari PSD, în timp ce Opoziția deținea, matematic, 238 de voturi, pentru ca moțiunea să treacă fiind necesare 233 de voturi. Moţiunea de cenzură intitulată “Ca să The post Moțiunea a TRECUT. Guvernul Dăncilă a PICAT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.