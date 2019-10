Moțiunea de cenzura a fost depusa in Parlament. Are cu patru semnaturi mai mult decat este necesar

Moţiunea de cenzură, iniţiată de Opoziţie la adresa Guvernului Dăncilă, a fost depusă marţi în Parlament. Moţiunea, intitulată “Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!”, are 237 de semnături, cu patru mai mult decât este necesar. Au semnat parlamentari PNL, USR, PMP, PRO România, ALDE, UDMR, minorităţi naţionale, dar şi foşti parlamentari The post Moțiunea de cenzură a fost depusă în Parlament. Are cu patru semnături mai mult decât este necesar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.