Moțiunea de cenzura, citita azi in plenul Parlamentului. Votul se va da sambata

Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au decis ca moţiunea de cenzură depusă de PNL pentru demiterea guvernului să fie citită miercuri, în plenul reunit, începând cu ora 15:00, iar votul să fie dat sâmbătă, la ora 11:00. Opoziţia a depus moţiunea de cenzură marţi, la Parlament, printre parlamentarii semnatari numărându-se patru din