Moș Nicolae, sfatuit sa pastreze distanța in Europa (Round-up Reuters)

Cu restricții privind adunările de familie, instrucțiuni de a nu se îmbrățișa și o cerere politicoasă adresată Sfântului Nicolae de a „păstra distanța", Europa se pregătește pentru primul său Crăciun COVID-19, scrie Reuters, într-o amplă analiză a măsurilor luate pe vechiul continent. Statele Europei, care însumează un sfert din infecțiile și decesele raportate la nivel