Moștenitoarea tronului Spaniei, in carantina, dupa ce un coleg de clasa a fost diagnosticat cu COVID-19

Moştenitoarea tronului Spaniei, prinţesa Leonor, va trebui să respecte o perioadă de carantină după depistarea unui caz de COVID-19 printre colegii săi de clasă, relatează sâmbătă agenţia AFP care citează o sursă de la palatul regal, preluată de Agerpres. "După detectarea unui caz pozitiv de COVID-19 la unul dintre elevii din clasa prinţesei de Asturia, […]