Moarte suspecta in București: Un cleric, fost judecator implicat intr-un dosar de corupție la Teheran, a cazut de la etaj

Un bărbat a murit, vineri, după ce a căzut de la etajul unui hotel din centrul Bucureştiului. Bărbatul este de origine iraniană, Gholam Rreza Mansouri, bănuit că a ordonat, ca judecător, arestarea în masă a jurnaliştilor, era acuzat de regimul de la Teheran de luare de mită în valoare de jumătate de milion de euro.