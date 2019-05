Moarte suspecta in dosarul CNSAS. Legatura cu fostul președinte Traian Basescu (“Esențial”, Antena 3)

Dezvăluiri cutremurătoare au fost făcute, vineri, în emisiunea “Esențial” de la Antena 3, realizată de jurnalista Ana Maria Roman. Angajata Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității (CNSAS) care a avut în lucru dosarul fostului președinte Traian Băsescu s-a sinucis în timp ce lucra la anchetă. Dosarul a fost închis cu decizie de necolaborare la The post Moarte suspectă în dosarul CNSAS. Legătura cu fostul președinte Traian Băsescu (“Esențial”, Antena 3) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.