Moartea, clasificata la „strict secret”

Sorin Roșca Stănescu În fiecare clipă, de câte ori căutăm o știre, ne izbesc cifrele pandemiei. Sunt numere ale vieții și ale morții. Dacă aceste numere, care ni se derulează de dimineața până seara sub ochi, sunt reale, atunci situația din România este înspăimântătoare. Și vă explic de îndată de ce. Conform acestor date oficiale, The post Moartea, clasificată la „strict secret” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.