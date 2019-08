Moartea judecatorului Stan Mustata cercetata de procurori - DOCUMENT

Stan Mustata 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii din cadrul Pachetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au inceput urmarirea penala pentru infractiunile de omor, abzu in serviciu, purtare abuziva si neglijenta in serviciu in dosarul care priveste conditiile in care a decedat judecatorul Stan Mustata in 8 august 2018. “Toate infractiunile pe care le aveti in raspuns sunt urmare a plangerii pe care personal am formulat-o la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti in numele doamnei Elena Mustata, sotia defunctului Stan Mustata, iar activitatea procurorului nu a constat exclusiv in cele noua audieri. Suntem la un pas de finalizarea acelei expertize medico-legale chimice, in baza solicitata de noi ca proba in dosar. Inca nu avem ...