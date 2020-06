Moartea lui George Floyd: Noi proteste antirasiste la Bruxelles, statuia unui negustor de sclavi demolata in Anglia

Mii de oameni s-au adunat duminică în capitala belgiană Bruxelles pentru a protesta împotriva rasismului şi a violenţei poliţiei, în contextul valului de proteste declanşat după moartea afro-americanului George Floyd în cursul arestării sale, la sfârşitul lui mai, în SUA, relatează dpa. Circa 10.000 de persoane participau după-amiaza la protestul neautorizat oficial din faţa Palatului de justiţie, a menţionat o purtătoare de cuvânt a poliţiei, Ilse van de Keere. Majoritatea purtau măşti anti-coronavirus, dar dată fiind amploarea participării la manifestaţie distanţarea fizică era imposibilă. Participanţii, mulţi îmbrăcaţi în negru, au arborat pancarte cu sloganul Black Lives Matter sau amintind de un caz petrecut în Belgia similar cu cel al lui George Floyd, moartea adolescentului Adil C., în vârstă de 19 ani, în aprilie, tot în urma unei interacţiuni cu poliţia. În Anglia, la Bristol (sud-vest), participanţii la un protest au dărâmat o statuie a unui cunoscut negustor de sclavi de acum trei secole, Edward Colston. Statuia de bronz ridicată în 1895 pe o stradă care îi poartă numele a fost smulsă de pe piedestal cu ajutorul unor corzi. Foto: (c) Mohiudin Malik / REUTERS Ulterior, unul dintre manifestanţi s-a fotografiat cu un genunchi pe gâtul statuii, reproducând gestul poliţistului alb care l-a asfixiat pe George Floyd. "Acest om a fost un negustor de sclavi. A fost generos cu Bristolul, dar pe seama sclavagismului şi acest lucru este absolut abject. Este o insultă la adresa cetăţenilor din Bristol", a comentat John McAllister, un manifestant în vârstă de 71 de ani, citat de Press Association. Foto: (c) Twitter Sellottie via REUTERS Statuia, care face de mai mulţi ani obiectul unor controverse, a fost târâtă prin oraşul-port şi stropită cu vopsea roşie pentru a fi într-un final aruncată în râul Avon.AGERPRES/(AS - editor: Mihaela Toth, editor online: Andreea Preda) Citeşte şi: Moartea lui George Floyd: Trump ordonă retragerea Gărzilor naţionale din Washington;proteste în Europa şi în Thailanda