Moartea unui delfin de la Delfinariul din Varna a aprins scanteia dintre politicieni si iubitorii de animale

Delfinariul din orașul Varna de pe coasta bulgară a Mării Negre a fost criticat pentru moartea unui pui de delfin. Incidentul s-a petrecut în timpul unui spectacol la grădina zoologică acvatică la începutul acestei luni, relatează BTV Novinite, citând un spectator. „A fost o tulburare, delfinii au încetat să mai joace și să execute trucuri”, își amintește Bisser Lyubenov. Apoi, spectacolul a fost scurtat, spune el, iar vizitatorii au fost nevoiţi să plece, conform novinite.com Trupul delfinuluia putut fi văzut de vizitatorii din cafeneaua parcului, potrivit unui alt martor. Dar delfinariul neagă decesul survenit în timpul unui spectacol live și în fața copiilor așa cum fusese raportat. Tsvetan Stanev, biologul unității, insistă asupra faptului că delfinul și mama sa au fost despărțiți de ceilalți delfini de când s-a născut puiul. "Nu poți avea o mamă care își părăsește copilul pentru a participa la spectacol. Acest lucru se poate întâmpla la aproximativ șase luni de la naștere. Un pui de delfin care participă la spectacole la nouă zile de la naștere - acest lucru nu s-a întâmplat niciodată în acest delfinariu!", a precizat biologul. Animalele „nu supraviețuiesc aici”.Yavor Gechev de la organizația de protecție a animalelor Four Paws subliniază că șase animale - cinci delfini și o focă - au murit în parc în ultimii cinci ani - o rată a mortalității, spune el, mult mai mare decât în ​​alte parcuri marine similare.„Aceasta înseamnă categoric că condițiile nu îndeplinesc nici măcar standardele minime pentru păstrarea unor astfel de animale”, insistă el. „Animalele se luptă acolo, nu supraviețuiesc”. Incidentul a stârnit indignare pe rețelele de socializare și a fost publicată o petiție care solicită închiderea parcului. "Am văzut o dată spectacolul și sunt încă îngrozit de felul în care sunt tratați delfinii! Este clar că un profit mare se face în detrimentul animalelor care sunt obligate să facă spectacol prea des", a scris o persoană pe Facebook. După câteva zile de la deces, Four Paws a alertat mass-media bulgără despre o altă acţiune care a înfuriat iubitorii de animale. Un grup de parlamentari a propus o modificare a legii existente pentru protecția animalelor, ceea ce ar face legal ca cei doi lei de mare folosiți în prezent să „sărute” turiștii pentru fotografii să participe la spectacole live. „Dacă spectacolele care implică leii de mare sunt lăsați să se întâmple, acest lucru va fi iadul pentru animale”, spune Gechev. „Parlamentarii trebuie să schimbe modul în care gândesc și să ia în considerare interzicerea sau limitarea performanțelor existente cu delfinii”, a adăugat acesta.