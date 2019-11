Mobilizare la vot in strainatate! Un alt roman din Diaspora 'RAPEȘTE' cu 'AMBULAȚA GRI' șoferii de TIR ca sa-i ajute sa ajunga la vot

Un român care locuiește în Belgia și-a redenumit mașina drept "ambulanța gri" și spune că-i "răpește" pe șoferii de TIR de prin parcările din jurul Gentului pentru a-i duce să voteze în cea mai apropiată secție de votare.

Sâmbătă, 18 români au apelat la ajutorul bărbatului.

"Ambulanța gri din Gent a răpit 15 "ĂȘTIA" șoferi de prin parcările din jurul Gentului și i-a dus la vot. Toți "ĂȘTIA" s-au ... cu boltă pe Bădălău. Dacă mai sunt români in Gent sau in imprejurimi care vor să voteze....da-ți un semn pe messenger. Vine ambulanța gri, vă răpește, vă duce la vot și vă aduce inapoi la cabină. L.E. Ambulanța gri a mai răpit 3 "ĂȘTIA" șoferi și i-a dus la vot. Am ajuns la 18 răpiți. Și mai am 4 șoferi care vor să fie răpiți mâine de la VOLVO Gent. Update: Ambulanța gri a mai răpit 4 "ăștia" șoferi și i-a dus la vot", a anunțat, pe Facebook, Viorel Daniel Ghenov.

Românul a primit solicitări și duminică.

"Ăștia" care sunteți in Gent sau imprejurimi și vreți la vot, lăsați-mi un mesaj pe mess. Vă duc gratis la vot și retur la cabină", a scris bărbatul, pe un grup de pe rețelele de socializare.

Numeroși șoferi de TIR au cerut ajutor, pe rețelele.