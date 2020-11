Model pentru Europa. Slovacia a scazut la jumatate rata de infectare COVID

Campania de testare şi de carantinare desfăşurată de Slovacia în ultimele două săptămâni a contrbuit semnificativ la scăderea cu mai mult de jumătate a ratei infectărilor cu noul coronavirus, a declarat luni prim-ministrul Igor Matovic într-o conferinţă de presă, transmite Reuters, citată de Agerpres. Din cei 5,5 milioane de locuitori, Slovacia a testat 3,6 milioane, […] The post Model pentru Europa. Slovacia a scăzut la jumătate rata de infectare COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.