Modele de bune practici in materie de smart city prezentate la evenimentul “TECH HUB - Smart Administration” organizat de catre Tineretul Național Liberal (TNL)

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a avut plăcerea să prezinte tinerilor liberali principalele politici ale municipiului în materie de smart city, cu accent pe dimensiunile de smart governance, relația administrație - cetățean și smart mobility.

În cadrul prezentării, edilul a făcut referire la următoarele aspecte:

* Consiliul Consultativ pentru Antreprenoriat, Inovare și IT ( ECO System - Not EGO System);

* Demararea proiectului de realizare a Metroului și a Trenului metropolitan;

* Existenta la Cluj -Napoca a 76 de proceduri digitale și aplicații ale tehnologiei în relația administrație - cetățean;

* Antonia: primul funcționar public virtual; deja procesează 90 de cereri administrative;

* Achiziționarea primelor autobuze electrice pentru transportul în comun (42 în prezent);

* Implementarea proiectului “Autobuze școlare pentru elevi”;

* Eliberarea online a Certificatelor de Urbanism și a altor documente administrative;

* Implementarea primului proces de Bugetare participativa online;

* Aplicația My Cluj: deja peste 20.000 de utilizatori pentru sesizări;

* Aplicație pentru identificarea locurilor libere de parcare în parcările cu barieră din oraș;

* Plata online a impozitelor și taxelor locale;

* Planificarea online a căsătoriilor ;

* Planificarea online pentru eliberare buletine;

* Panouri digitale cu ora de sosire în stație a autobuzelor;

* Plata prin sms, contactess și prin alte proceduri digitale a biletelor de transport in comun;

* Prioritizarea transportului în comun prin linii dedicate;

* Stații de încărcare pentru mașini electrice;

* Sistemul de bike-sharing;

* Acordarea de stimulente pentru clădirile verzi.

Felicitări Mara Mareș, președinte TNL, pentru această inițiativă extrem de utilă tinerilor, dar și celor care lucrează în administrația publică.

La eveniment au participat: Ludovic Orban, președinte PNL, reprezentanți ai administrațiilor locale liberale, repezentanți ai mediului de afaceri precum și tineri liberali din conducerea națională și a organizațiile județene TNL.

