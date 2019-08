Modelul Iman, vaduva muzicianului David Bowie, va primi un premiu pentru recunoașterea contribuției artistice și umanitare

Modelul Iman, văduva muzicianului David Bowie, va primi un premiu pentru recunoașterea contribuției artistice și umanitare, la Veneția, în ultima parte a lunii august, anunță MEDIAFAX.

Iman va primi premiul ”Franca Sozzani”. Este al treilea an când se acordă această distincție rezervată femeilor care au marcat arta și inițiativele umanitare din ultimii ani. Primele două premii au fost acordate actrițelor Julianne Moore și Salma Hayek.

Premiul a fost inițiat de familia regretatei editoare a Vogue Italia, Franca Sozzani, în 2017. Fiul editoarei, fotograful și regizorul Francesco Carrozzini, a arătat că ”Iman a schimbat lumea modei în aceeași manieră în care a făcut-o și Franca: curajoasă, inovativă și incluzivă”

Iman a ajuns cunoscută în anii '70-'80 fiind unul dintre cele mai cunoscute supermodele. A colaborat cu mărci faimoase precum Versace, Donna Karan și Calvin Klein.

Citește și: SURSE Directorul Oracle România, sub control judiciar, pe o cauțiune URIAȘĂ

Yves Saint Laurent a descris-o ca “femeia visurilor” lui. A lansat propria linie de produse, IMAN Cosmetics, în 1994 și a jucat în mai multe filme, între care se numără și ”Star Trek VI: The Undiscovered Country”, ”No Way Out” și ”Lies of The Twins”.

Iman este văduva regretatului muzician David Bowie. Ea a dedicat mult timp implicării în proiecte umanitare susținute de organizații ca The Children’s Defense Fund, Action Against Hunger și Raise Hope For Congo.

În 2010, a primit un premiul Fashion Icon American acordat de Consiliul Designerilor de Modă.

În vârstă de 64 de ani, Iman, pe numele real Zara Mohamed Abdulmajid este un model de origine somaleză. Vorbește somaleză, arabă, italiană, franceză și engleză. S-a căsătorit cu David Bowie în 1992 în Elveția, la Lausanne. Trăiește în New York și la Londra.