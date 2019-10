Modernizarea Magistralei 2 de la metrou ar trebui sa scurteze perioada de asteptare a trenurilor la doua minute

Modernizarea Magistralei 2 de la metrou va genera scurtarea duratei de aşteptare între trenuri la mai puţin de două minute, însă lucrările vor fi gata după patru ani de la începerea acestora, a anunţat marţi, directorul Metrorex Marin Aldea, la deschiderea conferinţei Zilele Feroviare 2019, anunță MEDIAFAX.

"Înlocuirea căii de rulare pe Magistrala 2 este un proiect care cuprinde mai multe componente. Este vorba despre îmbunătăţirea sistemului de transport pe Magistrala 2 Berceni - Pipera cu cele trei componente: trenuri noi care funcţionează deja pe magistrala a doua, accesul de la Tineretului pus în funcţiune în primăvara acestui an şi înlocuirea căii de rulare. Suntem în procedura de achiziţie pentru că am avut discuţii cu ANAF-ul cu privire la criteriile de selecţie. Împreună cu ANAF-ul am stabilit ultimele detalii şi cât de curând va fi încărcată în sistemul electronic de achiziţii publice. Termenul este de patru ani de la începerea lucrărilor de realizare. Durata de succesiune între trenuri se va reduce de la trei minute la aproape două minute sau chiar mai puţin de două minute", a spus Marin Aldea.

Despre proiectul Liniei 7 de metrou, Aldea a explicat că este cuprins în strategia 2014-2030, iar în prezent nu există finanţare pentru acesta.

"Linia 7 de metrou de la Bragadiru la Voluntari este un proiect cuprins în strategia de dezvoltare şi modernizare a metroului 2014-2030, este un proiect în valoare de 2,4 miliarde de euro şi pentru acest proiect nu avem finanţare, nu a fost demarat. Nu avem niciun fel de finaţare. Este un proiect cuprins în strategia de dezvolatare a metroului ca şi celelalte proiecte. Ajungem la o valoare de circa 6,5 miliarde de euro cu proiectele cuprinse în Strategia de dezvoltare şi modernizare a metroului, proiecte care vor face obiectul discuţiilor cu privire la finanţarea din următorul cadru financiar din fonduri europene 2021-2027 şi probabil că şi subiectul unor eventuale discuţii pentru eventuale credite pentru a realiza aceste proiecte" a mai declarat directorul Metrorex.