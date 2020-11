Modernizarea si extinderea retelei de distributie si imbunatatirea experientei de client, prioritati pentru Distrigaz Sud Retele

Distrigaz Sud Rețele, companie aparținând ENGIE Romania, liderul în distribuția de gaze naturale din România, are o expertiză de peste 45 de ani în acest domeniu și deține licență de operare pentru distribuția de gaze naturale în 900 de localități, pe raza a 20 județe din sudul și centrul României, gestionând o rețea de distribuție de 21.000 de Km.Bugetul de investiții al companiei a fost alocat, prioritar, către două axe: modernizarea sistemului de distribuție a gazelor naturale, respectiv înlocuirea conductelor din oțel cu cele din polietilenă, care au parametri tehnici superiori și o durată de viață mai mare, și extinderea sistemului de distribuție, prin racordarea de noi clienți din zonele aflate în dezvoltare. Astfel, de la privatizarea companiei până în prezent, au fost înlocuiți 4.350 km de conducte și branșamente din oțel și extinsă rețeaua de distribuție cu circa 7.000 de km (aproximativ echivalentul distanței aeriene București - New York) atât în zona concesionată, cât și în alte 200 de noi localități.Aceste investiții, realizate în ultimii 15 ani, în valoare de circa 3,8 miliarde lei, au condus la îmbunătățirea securității în exploatare, la scăderea semnificativă a întreruperilor neplanificate în alimentarea cu gaze naturale și la creșterea calității serviciilor oferite clienților noștri.În plus, numărul de clienți racordați la sistemul de distribuție s-a dublat în cei 15 ani de la privatizare, ajungând astăzi la 1.952.000 de clienți, cu o medie anuală de creștere înregistrată în ultimii ani de aproximativ 65.000 de noi clienți.Compania este preocupată constant de dezvoltarea sistemului său de distribuție atât prin derularea de lucrări de extindere și de racordare a clienților aflați în zona de operare, cât și de extinderea ariei de concesiune prin participarea la licitațiile ce au ca obiect concesionarea serviciului de distribuție a gazelor naturale. Astfel, în perioada septembrie 2019 - septembrie 2020, Distrigaz Sud Rețele a derulat un număr de aproximativ 24.000 de lucrări de execuție de branșamente, aflate în stadii diferite de implementare, pentru alimentarea cu gaze naturale a solicitanților din aria de concesiune a Distrigaz Sud Rețele. În paralel, în ultimul an, au fost semnate contracte de concesiune pentru 36 de noi localități, însumând 250 km de rețea. Trendul acestor planuri de investiții este menținut până la finalul acestui an, fiind alocat un buget de 360 milioane lei, din care un procent important este dedicat modernizării a 130 km de rețea de distribuție.O altă axă importantă de dezvoltare o reprezintă digitalizarea serviciilor oferite clienților și mandatarilor acestora, Distrigaz Sud Rețele fiind primul operator de distribuție care a digitalizat întregul proces de racordare la sistemul de distribuție a gazelor natuale, prin implementarea Portalului dedicat clienților. Acesta este disponibil la adresa https://racordaresd.distrigazsud-retele.ro/ și permite clienților și mandatarilor acestora gestionarea integrală, online, a procesului de racordare prin realizarea următoarelor operațiuni:- depunerea online a cererilor de racordare pentru realizarea unui branșament, realizarea unui branșament cu extindere de conductă, redimensionarea postului de reglare măsurare sau reamplasarea branșamentului.- anexarea documentelor necesare procesului de racordare la sistemul de distribuție direct în Portal, introducerea de informații legate de datele personale, locul de consum și detaliile tehnice ale receptorilor.