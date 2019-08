Modificare data incepere an scolar. Un senator PSD depunde o propunere legislativa

an scoalar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru al Educatiei, vrea sa depuna, saptamana viitoare, un proiect legislativ care prevede ca inceputul anului scolar sa fie fixat in a treia zi de luni din septembrie. Cand incepe scoala. Ce decizie a luat ministrul Educatiei pentru noul an scolar 2019-2020 ”Saptamana viitoare vreau sa depun o propunere legislativa de completare a Legii Educatiei Nationale prin care sa se fixeze inceputul anului scolar in a treia zi de luni din septembrie. Sunteti de acord?”, a scris Liviu Pop pe . Amintim ca ministrul interimar al Educatiei, Valer-Daniel Breaz, a decis ca prima zi de cursuri din anul scolar 2019-2020 sa fie luni, 9 septembrie. Daca ti-a placut ...