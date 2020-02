Modificari de lege: Evaziunea fiscala nu se mai pedepseste penal in anumite conditii

Senatorii au modificat, luni seară, cu 72 de voturi 'pentru', 31 de voturi 'impotriva' si o abtinere, legea privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale: achitarea prejudiciului, in anumite conditii, poate duce chiar la disparitia pedepsei penale, potrivit presei centrale.Recidivistii nu pot beneficia de noile prevederi. Proiectul va merge in Camera Deputatilor, in calitate de for decizional.Legea se aplica doar dupa ce trece de Parlament, este promulgata de seful statului si apare in Monitorul Oficial.