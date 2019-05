Modificari majore in Uefa Champions League, din sezonul viitor. Vezi ce schimbari apar

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Noul sezon din Liga Campionilor vine cu schimbari, care au ca scop fluidizarea meciurilor, reducerea tragerilor de timp si incurajarea jocului ofensiv. Ultima partida care va mai juca pe regulamentul vechi este finala din acest an, de la 1 iunie, de la Madrid, dintre Liverpool si Tottenham. Cea mai controversata regula va fi cea conform careia orice gol marcat dupa ce mingea a atins mana, intentionat sau nu, va fi anulat. Veste proasta pentru FC Barcelona. Nu va conta pe un om de baza in finala Iata opt dintre cele mai importante modificari care vor avea loc in sezonul urmator in Liga Campionilor: 1. Ziduri fara adversari! De acum inainte, jucatorii echipelor aflate in ofensiva nu se vor mai putea infiltra in zidul format ...