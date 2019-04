Modificarile codurilor penale au fost adoptate de PSD-ALDE. Opozitia va ataca la CCR

Codul Penal si Codul de Procedura Penala au fost adoptate miercuri de Parlament. Opozitia acuza ca modificarile il avantajeaza direct pe Liviu Dragnea, insa propunerile opozitiei au fost respinse.

Chiar si asa, presedintele Klaus Iohannis mai are o cale prin care poate bloca legile.

Deputatii PNL, USR si PMP au criticat, in plen, modificarile aduse Codurilor penale, anuntand ca le vor contesta din nou la Curtea Constitutionala, in timp ce PSD a sustinut ca textele sunt constitutionale.

Astfel, modificarile aduse de PSD si ALDE Codului de procedura penala a fost adoptat cu 181 de voturi ”pentru”, 83 de voturi ”impotriva” si 1 abtinere.

De asemenea, modificarile aduse Codului Penal au fost adoptate cu 180 voturi ”pentru”, 81 de voturi ”contra” si 2 ”abtineri”.

Opozitia a acuzat ca este cea mai grava situatie din ultimii doi ani din punct de vedere legislativ, motivand ca modificarile aduse Codurilor ii ajuta in mod substantial pe infractori.

”Daca veti obtine aceste voturi, vom contesta la Curtea Constitutionala aceasta nenorocita de lege, care va arunca Romania la periferia Europei pentru foarte multi ani de acum inainte. N-aveti nicio treaba, nici cu restructurarea justitiei, nici cu combatarea abuzurilor din justitie, nici cu apararea si protejarea oamenilor corecti. Acestea sunt doar modificari pentru favorizarea infractorilor prin lege, prin lege prin care sunteti voi chemati, cei din PSD in primul rand, sa o votati. Sper ca UDMR-ul sa nu voteze. ma uit spre colegii din minoritati, sa nu voteze” - a spus Raluca Turcan, liderul grupului PNL din Camera Deputatilor.

La randul sau, deputatul USR Stelian Ion a declarat ca ”majoritatea articolelor din aceste modificari la Codul de procedura penala, dar si la Codul penal nu sunt cerute nici de CCR, nu sunt cerute nici de directivele UE. Sunt introduse de dumneavoastra pentru a favoriza seful de partid sau sefii de partid, pentru ca nu doar domnul Dragnea este favorizat, ci si domnul Tariceanu, si multi alti baroni locali.”

Modificarile aduse Codului Penal

Potrivit Agerpres, s-a decis eliminarea mai multor prevederi din forma initiala a legii, care au fost declarate neconstitutionale de catre CCR, si au ramas in forma initiala articole criticate de Opozitie, pe motiv ca nu au fost atacate sau nu au fost declarate neconstitutionale de Curte.

Unul dintre acestea se refera la reducerea termenelor de prescriptie a pedepselor. Astfel, termenele de prescriptie a raspunderii penale vor fi: de 8 ani fata de 10 ani in legea in vigoare, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depaseste 20 de ani; si de 6 ani in loc de 8 ani cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 10 ani.

Un alt text se refera la abrogarea articolului referitor la neglijenta in serviciu.

O alta modificare prevede introducerea unui termen de un an in care se poate face un denunt. “Mituitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai tarziu de un an de la data savarsirii acesteia”, se mentioneaza in proiect.

Modificarile aduse Codului de Procedura Penala

Proiectul a fost adoptat in forma stabilita in Comisia parlamentara speciala privind domeniul Justitiei, fiind respinse toate amendamentele Opozitiei.

Astfel, au ramas in forma initiala mai multe articole criticate de Opozitie, pe motiv ca nu au fost atacate sau nu au fost declarate neconstitutionale de catre instanta constitutionala.

Una dintre aceste prevederi se refera la interzicerea, in cursul urmaririi penale si al judecarii cauzei, a comunicarilor publice si a declaratiilor publice, precum si furnizarea a altor informatii, direct sau indirect, provenind de la autoritati publice referitoare la faptele si persoanele ce fac obiectul acestor proceduri. Persoanele din cadrul autoritatilor publice nu se pot referi la persoanele suspectate sau inculpate ca si cum acestea ar fi vinovate, decat in cazul in care exista o hotarare definitiva de condamnare cu privire la acele fapte.

Camera Deputatilor a decis eliminarea din forma initiala a proiectului de modificare a Codului de procedura penala a mai multor texte declarate neconstitutionale, printre care articolul 8 alineatul (2) care prevede: “Orice persoana are dreptul la un proces echitabil, la judecarea cauzei de un judecator impartial si independent. Repartizarea tuturor cauzelor catre judecatori se face aleatoriu”.

De asemenea, a fost eliminat si textul de la articolul 10 care prevedea ca “organele de urmarire penala si instantele de judecata sunt obligate sa asigure subiectilor procesuali principali si avocatului timpul necesar pregatirii apararii, care nu poate fi mai mic de 3 zile, cu exceptia luarii sau judecarii masurilor preventive, cand termenul nu poate fi mai mic de 4 ore si inlesnirile necesare pregatirii apararii, prin punerea la dispozitie si comunicarea intregului material de urmarire penala in forma electronica. Termenele curg de la momentul la care organele de urmarire penala sau instanta de judecata comunica partilor masura luata”.

S-a renuntat si la textul care stipula ca actiunea penala se pune in miscare si se exercita cand exista probe din care rezulta indicii temeinice ca o persoana a savarsit o infractiune si nu exista cazuri care impiedica punerea in miscare sau exercitarea acesteia si s-a revenit la forma actuala a Codului de procedura penala - actiunea penala se pune in miscare in cazul in care exista “probe din care rezulta presupunerea rezonabila”.

USR si PNL sunt gata sa atace modificarile codurilor penale la CCR

USR a anuntat ca va contesta Codurile modificate la Curtea Constitutionala. De asemenea, presedintele PNL Ludovic Orban a declarat ca liberalii sunt ”pregatiti” sa atace ”la CCR atat modificarile la Codul penal, cat si modificarile la Codul de procedura penala”.

Presedintele Comisiei speciale in domeniul Justitiei, Florin Iordache, a declarat, marti, ca pana intra Parlamentul in vacanta, presedintele Klaus Iohannis va fi obligat sa promulge aceste proiecte.

El a reafirmat ca Guvernul a intarziat nepermis de mult adoptarea acestor prevederi constitutionale din Codurile penale. Potrivit acestuia, daca presedintele va trimite proiectele la reexaminare in Parlament, forul legislativ i le va trimite inapoi.

