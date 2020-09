Mohamad Murad, al treilea dosar pentru coruperea alegatorilor, in ziua alegerilor. Poliția i-a gasit in mașina bani și materiale electorale

Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța a clarificat, luni seară, situația juridică a candidatului pentru postul de primar al orașului Mangalia. Omul de afaceri Mohamad Murad a negat că a încercat, în seara alegerilor, să-și mituiască alegătorii, ba chiar a acuzat că a fost victima unei „operațiuni la nivel înalt.” Poliția a explicat contextul în […] The post Mohamad Murad, al treilea dosar pentru coruperea alegătorilor, în ziua alegerilor. Poliția i-a găsit în mașină bani și materiale electorale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.