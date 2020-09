Mohammad Murad, mesaj pentru Orban dupa ce a pierdut alegerile la Mangalia: 'Ori nu sunteti informat, ori aveti vreo intentie rea'

Omul de afaceri Mohammad Murad, care a candidat independent la Primăria Mangalia, a avut un mesaj către premierul Ludovic Orban despre situaţia de la Mangalia, spunând că, ori premierul nu este informat despre ce se întâmplă acolo, ori are vreo intenţie rea.

“În 30 de ani am avut foarte puţine probleme cu legea, doar atunci când a fost o comandă şi o singură dată a fost. Acum în 30 de zile am avut mai mult decât în 30 de ani. E un semn de întrebare. Sunt convins că actualul scandal nu este între mine şi actualul primar, ci între mine şi actualul prim-ministru pe care îl respect cu tot ce face dânsul pentru că este primul ministru al României. L-am rugat frumos, i-am şi transmis şi public ce face actualul primar pentru că România nu are nevoie de asemenea persoane, Actualul primar a depăşit orice limită şi asta mă miră pe mine de ce oare nimeni nu sesizează. De ce lăsăm o persoană să distrugă un oraş întreg?”, a mai afirmat Mohammad Murad, potrivit adevarul.ro.

El crede că ori Ludovic Orban nu este informat despre situaţia de la Mangalia, ori are intenţii rele.

“Domnule prim-ministru, vă ştiu că sunteţi un om corect şi vă respect chiar dacă avem de multe ori opinii diferite. Ştiu că ori nu sunteţi informat, ori aveţi vreo intenţie rea. Nu sunt o persoană care să mi se facă trei dosare în 30 de zile. Şi dovada că nu sunt că v-aţi autoinvitat şi aţi venit la deschiderea acestui complex şi mi-aţi vorbit foarte frumos şi v-am mulţumit pentru acest sprijin. De ce atunci am fost acel important investitor şi un om de mare caracter, iar acum sunt acel care nu face decât lucruri penale? Cine s-a schimbat, eu sau dumneavoastră, domnule prim-ministru? Nu vă cer niciun sprijin, doar vă cer să fim într-o ţară liberă, corectă, democratică”, a mai declarat Murad pe pagina sa de socializare.

El a făcut un apel şi către ministrul de Interne pentru rezolvarea situaţiei de la Mangalia.

“Fac apel la domnul ministru de interne, care este un om respectat şi foarte respectuos, să intervină în Mangalia pentru că ce se întâmplă în Mangalia nu se întâmplă nicăieri în România. Am văzut cu ochii mei cum sunt oamenii şantajaţi, ce înseamnă imaginea ministerului de Interne, ce imagine au creat acele persoane. Dimineaţa poliţistul care l-a oprit pe colegul meu, căra oameni la secţii de vot. Şi în jumătate de oră s-a schimbat şi s-a prezentat să ne facă nouă probleme. Nu vă spun câte maşini a controlat şi cum ne-a urmărit ca în America de Sud. Vi se pare normal, domnule ministru?”, a mai transmis Murad.

Murad a candidat ca independent la Primăria Mangalia şi a pierdut alegerile în faţa primarului în funcţie, liberalul Cristian Radu.