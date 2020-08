Mohammad Murad se retrage din cursa pentru primaria Constanta

Mohammad Murad se retrage din cursa pentru Primăria Constanța pentru a-l susține pe candidatul PNL, Vergil Chițac. Și, nu oricum, acesta a pus câteva condiții.

Una dintre acestea vizează proiectele inițiate de afacerist, benefice constănțenilor, și care ar vrea să se regăsească în programul PNL, iar oamenii săi să fie cooptați în echipa lui Chițac. "Dacă nu se merge și pe proiectele mele, nu sunt convins că se va face acest pact", a declarat Mohammad Murad, potrivit Replica de Constanţa.

La sfârșitul lunii iunie, omul de afaceri Mohammad Murad anunța ca sigură candidatura sa pentru primăria Constanței: "Sunt candidat, dar nu sunt al unui partid, momentan. Dacă se schimbă lucrurile în PNL, s-ar putea să fiu. Voi candida sigur. Momentan sunt independent şi voi anunţa paşii şi proiectele următoare când voi inaugura complexul”, spune Murad, făcând referire la inaugurarea complexului hotelier din staţiunea Olimp: Amfiteatru-Panoramic-Belvedere.

Recent, Mohammad Murad susținea că în cazul în care va fi ales primar, nu va sta în birou, așa cum fac primarii actuali, ci pe șantier, la spital și oriunde va fi nevoie de el.

„La mine nu există birou, biroul este șantierul, biroul este spitalul, este bătrânul care are nevoie să-l asculți și îi voi asculta pe toți. Întotdeauna avem ce învăța de la cei în vârstă. Voi lupta și voi fi cel mai mare luptător împotriva sărăciei. Nu am nevoie de bani, nimeni nu îmi poate oferi nimic care să mă corupă pe mine. Durerea mea este să aducem totul la o normalitate. Așa cum spunea domnul președinte Iohannis o să mergem să aducem lumea la normalitate.

(…) Din păcate, clasa politică are un eșec și în special în administrația locală. Are un eșec pentru că nu am putut noi ani de zile, din toate punctele de vedere să schimbăm lucrurile în așa fel încât să nu fim mirați cât de frumos este în Turcia, în Grecia sau în Italia sau în Franța. Cred că după 30 de ani aș fi putut să pun un pariu cu orice primar, de aici sau din altă parte, că sunt în stare să termin Complexul Amfiteatru Belvedere în patru luni sau cinci luni de zile, iar el să nu poată să termine tunsul ierbii”, declara Murad, în urmă cu câteva zile.