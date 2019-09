Mohammed bin Salman spune ca-si asuma responsabilitatea asasinarii lui Khashoggi, dezvaluie televiziunea americana PBS

Prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman, supranumit ”MBS”, a declarat că-şi asumă responsabilitatea asasinării jurnalistului Jamal Khashoggi, dar a dat asigurări că a aflat despre aceasta abia după fapte, dezvăluie postul american de televiziune PBS, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Arabia Saudită şi mai ales MBS au fost vizaţi de un potop de acuzaţii după moartea jurnalistului, în urmă cu aproape un an. La 2 octombrie 2018, Jamal Khashoggi, care colabora la ziarul The Washington Post şi locuia ca rezident în Statele Unite, a fost ucis şi dezmembrat în consulatul ţării sale la Istanbul de către un comando de agenţi saudiţi veniţi de la Riad. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); ”Îmi asum în întregime responsabilitatea, pentru că acest lucru s-a desfăşurat în regimul meu”, i-a declarat prinţul moştenitor unui jurnalist în decembrie 2018, potrivit unor citări reproduse într-un documentar al programului Frontline al postului PBS, care urmează să fie difuzat săptămâna viitoare. On Oct. 1, FRONTLINE investigates the rise and rule of Crown Prince Mohammed bin Salman of Saudi Arabia (MBS). Mark your calendars for our 2-hour documentary starting at 9/8c next Tuesday on @PBS. https://t.co/YjDbdwNsyk pic.twitter.com/HKI56ZhKzT — FRONTLINE (@frontlinepbs) September 25, 2019 Prinţul moştenitor a dat asigurări însă că nu a avut cunoştinţă de omor înainte să fie comis. EXCLUSIVE: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman tells FRONTLINE that Jamal Khashoggi’s murder happened on his watch — but he insists that he had no knowledge of the plan. https://t.co/MoPpIj56Q0 pi ...