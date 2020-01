Moise Guran, dupa criticile foștilor colegi: 'Este ceea ce trebuie sa faceți'. De ce a ales USR și nu PLUS

Moise Guran, care a anunțat săptămâna trecută că intră în politică, a explicat la Digi24 de ce i-a criticat pe foștii colegi de breaslă care au decis să se înscrie într-un partid și, totuși a decis să facă și el acest pas. Guran a vorbit și despre motivele pentru care a ales USR și nu PLUS.

„Aceste două partide sunt percepute de public ca unul singuri, în dorința de a face ceva pentru România. Sunt două generații, noi cei de la Revoluție care am tot eșuat să schimbăm ceva pentru țara noastră și am eșuat până când am primit un ajutor de la generația următoare. Vreau să răspund acestei mâini întinse de generația următoare”, a spus el.

El a spus că intrarea în politică nu a fost o decizie ușoară.

„A trebuit să aleg între etică și deontologie. Nu a fost o alegere ușoară, nu a fost o alegere pe care am dorit-o. Nu cred că am lăsat vreodată cuiva impresia că nu-mi place meseria mea sau că nu-mi merge bine în meseria mea de jurnalist. Din contră. Toate postările și comentariile mele la adresa celor care au făcut acest pas anterior au fost extrem de dure. E normal ca dvs, foștii mei colegi, să criticați acest pas. Este ceea ce trebuie să faceți”, a spus el.

Guran a răspuns și criticilor care i-au fost aduse de Centrul pentru Jurnalism Independent pentru că a lucrat cu USR și PLUS încă din 2018.

„Hai să lămurim încă ceva, pentru că părinții mei au înțeles de la televizor că aș fi primit bani de la cineva pentru a lucra sau că acum aș fi primit bani să intru în politică. Aceste lucruri sunt aberante. Nu am luat bani de la nimeni nici atunci, nici acum. Să fii politician nu e o meserie. Meserie e aia pe care o faci tu, atunci când lucrezi. Să te implici în viața politică și în decizii – asta e un lucru care poate fi considerat o meserie dacă asta ai făcut toată viața ta, dar nu în altă situație”, a spus Moise Guran.

„Am făcut dezbateri cu ei, pe ideile lor, le-am explicat ce se întâmplă dacă. Am spus public lucruri, am precizat că le știu programele, i-am criticat că nu au făcut uz de ele. Nu am lucrat la campanii electorale, ci la programe”, a mai spus el.