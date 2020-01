Moise Guran, in 2015: Nu detest nimic mai mult decat un jurnalist care iși abandoneaza meseria pentru a intra in politica / FOTO

Moise Guran a anunțat miercuri că renunță „definitiv” la jurnalism și intră în politică unde va lucra cu USR-PLUS. „Am comentat suficient de pe margine şi eu consider că următorii patru ani sunt esenţiali pentru noi cei care am fost în stradă, cei care am vrut să apărăm democraţia şi să dăm un alt curs acestei ţări”, a explicat Guran într-o conferinţă de presă, la sediul central al USR. Fostul jurnalist va fi coordonator al campaniilor USR PLUS pentru alegerile din acest an, locale şi parlamentare. Moise Guran va face parte din Comitetul Executiv al USR-PLUS.

Iată ce scria Moise Guran în 2015, pe contul său de Facebook (foto jos):

„Inainte sa apara orice fel de sondaje secrete, facute de nu stiu cine, va spun doar atat: nu detest nimic mai mult decat detest un jurnalist care isi abandoneaza meseria pentru a intra in politica. E o indecenta in sine fata de ea (de meserie), fata de tine ca profesionist (cel mai des politicienii au fost mediocri in meseria lor de baza) dar este si o tradare fata de public. Daca esti jurnalist si vrei sa candidezi undeva, mai bine iei o pauza, cativa ani, sa nu te mai asocieze lumea cu ceea ce ai facut inainte”

