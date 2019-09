Moise Guran lanseaza un avertisment TULBURATOR: lipsesc 9 miliarde de la buget! Va fi CRUNT!

Jurnalistul Moise Guran a explicat că toate instituțiile financiare interne și mondiale confirmă faptul că bugetul statului are o gaură de 9 miliarde de lei, iar în următoarele 4 luni deficitul bugetar va exploda și va ajunge la peste 4,5%, ceea ce va crește dobânzile, cursul de schimb valutar, cu efect direct în piața de consum.

Citește și: SONDAJ - Cum s-au așezat partidele, după alegerile europarlamentare: bătălie strânsă la parlamentare

Guran susţine că ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, citez, "bate câmpii la televizor" atunci când spune că mai sunt bani la buget.

”Ne pandeste un deficit monstru care va exploda in urmatoarele luni deci undeva pe finalul de an o sa avem niste dezbateri cumplite despre cursul de schimb, despre dobanzi. Nu zic eu, zice consiliul fiscal, zice FMI, zice toata lumea, niciodata nu au lipsit 9 miliarde de lei din bugetul, in 4 luni de zile va fi crunt, ca va fi 4 sau 4,5 % deficit, spre 5% nu o mai spun doar eu asa de unul singur de nebun, acum o spune toata lumea”, a spus Guran, la Realitatea TV.