Moldovan (MS), despre cazul pacientei arse: Electrobisturiul folosit avea interdictia de a fi utilizat cu biocidul respectiv

Electrobisturiul utilizat la operaţia la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, în urma căreia o pacientă a suferit arsuri, avea interdicţia de a fi folosit în combinaţie cu biocidul folosit pentru sterilizarea tegumentelor acesteia, a afirmat, duminică, Horaţiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii. O echipă condusă de Horaţiu Moldovan a verificat, duminică dimineaţă, starea de sănătate şi calitatea îngrijirilor medicale acordate pacientei de la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti. "Acest accident combustional intrachirurgical este rezultatul combinaţiei între un biocid care s-a folosit la aseptizarea tegumentelor pacientei cu concentraţie ridicată de alcool, câmpurile chirurgicale textile şi folosirea unui electrobisturiu. Este foarte probabil ca, din intersecţia acestor trei elemente, să se fi produs acest incident. Este un biocid care s-a folosit la aseptizarea câmpului operator, a tegumentelor pacientei. Acel biocid are autorizaţia de a fi folosit în acest sens, problema este că electrobisturiul care s-a folosit are în specificaţia tehnică interdicţia de a fi folosit în combinaţie cu biocidul respectiv", a afirmat Horaţiu Moldovan, la Spitalul Floreasca. Potrivit lui Moldovan, cei care folosesc acest tip de electrobisturiu ar trebui să ştie că nu poate fi folosit cu biocidul respectiv. "Recomandările pe care le-am citit noi în utilizarea electrobisturiului respectiv exclud folosirea cu biocide inflamabile. Deci, probabil era necesară utilizarea unui altui biocid", a precizat secretarul de stat. El a menţionat că a venit la Spitalul Floreasca pentru a vedea pacienta, afirmând că aceasta este foarte bine îngrijită de o echipă de la chirurgie plastică şi terapia marilor arşi, dar pronosticul ei este rezervat. Întrebat dacă s-a respectat protocolul în acest caz, Moldovan a spus că nu este în măsură să dea concluziile anchetei. Pe de altă parte, el a confirmat faptul că s-a autosesizat şi Colegiul Medicilor. "Noi, aposteriori, nu putem să judecăm decât după documentele pe care le avem, respectiv foaia de observaţie, protocolul chirurgical care descrie şi defineşte, din punct de vedere medico-legal o intervenţie chirurgicală, este precizat operatorul şi este semnat şi parafat de medicul care a realizat operaţia", a mai declarat Moldovan. În legătură cu faptul că nu ar fi fost în sala de operaţie chirurgul principal, Mircea Beuran, el a menţionat: "Există situaţii de urgenţă extremă, cum este aceasta, în care o sângerare fudroaiantă petrecută cu pacientul poate să nu permită chirurgului principal să ajungă la timp şi să intervină echipa de gardă. (...) Se întâmplă în practica acestei meserii". "Această intervenţie chirugicală a avut un caracter de maximă urgenţă, dramatică, în care realitatea medicală uneori nu permite analiza tuturor detaliilor. Pentru a salva viaţa pacientei, echipa trebuia să intervină imediat", a adăugat Moldovan. El a mai spus că, în general, au mai existat în mediul medical românesc accidente combustionale, fiind o problemă cunoscută şi la nivel internaţional. "Nu putem vorbi de vină din poziţia în care suntem acum, vorbim despre fapte, despre interpretarea lor, despre înţelegerea fenomenului. Când vom avea concluzii, vom vorbi mai departe", a spus secretarul de stat, întrebat dacă îşi asumă cineva vreo vină. Conform acestuia, un reprezentant al Ministerului Sănătăţii va reveni luni la spital şi vor fi vizionate camerele de supraveghere. Totodată, Ministerul Sănătăţii a transmis, duminică, un comunicat în care precizează faptul că echipa ministerului, care s-a aflat duminică la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, are misiunea de a verifica starea de sănătate a pacientei arse pe masa de operaţie, cât şi calitatea îngrijirilor medicale acordate şi că sunt studiate unele documente ale Foii de Observaţie Clinice Generale. MS mai anunţă că toate concluziile acestei anchete vor fi făcute publice după terminarea cercetărilor. "Am luat această decizie de a comunica datele la sfârşitul anchetei, tocmai pentru a se evita speculaţiile. Este un caz cu multe implicaţii şi, din respect faţă de pacientă si familia sa este corect să tragem concluziile când avem toate dovezile şi declaraţiile clare ale celor implicaţi. Vă asigur că nu vom temporiza mersul anchetei", a declarat ministrul Sănătăţii, Victor Costache, potrivit comunicatului citat. Sâmbătă seara, conducerea Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti (SCUB) a anunţat că a demarat o anchetă administrativă încă din ziua producerii evenimentului în urma căruia o pacientă a suferit arsuri în timp ce se afla pe masa de operaţie. CSUB a precizat că, în cursul dimineţii de duminică, 22 decembrie, pacienta în cauză, care prezenta o patologie foarte complexă şi gravă, a fost supusă unei reintervenţii chirurgicale de urgenţă, intervenţie necesară pentru supravieţuirea sa şi stabilizarea funcţiilor vitale. "Intervenţia chirurgicală a fost una complexă, iar în cursul acesteia s-a produs evenimentul nefericit în urma căruia au rezultat arsuri tegumentare. Incidentul a fost rapid gestionat de echipa medicală, intervenţia chirurgicală fiind finalizată. În cursul aceleiaşi zile, incidentul a fost adus la cunoştinţa conducerii spitalului, care s-a deplasat în unitate şi a demarat o cercetare administrativă pentru a identifica circumstanţele producerii accidentului. În acest sens au fost solicitate şi primite declaraţii ale personalului implicat în incident şi au fost păstrate materialele care au legătură cu incidentul. Dacă în urma acestei cercetări administrative vor fi evidenţiate fapte/aspecte cu alte conotaţii, vor fi sesizate organele în drept", se preciza în comunicatul CSUB. Totodată, Serviciul Investigaţii Criminale din Poliţia Capitalei a declanşat verificări cu privire la aspectele semnalate în mass-media referitoare la cazul unei paciente incendiate pe masa de operaţie la Spitalul Floreasca. Sâmbătă, ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a anunţat că a trimis corpul de control al ministerului la Spitalul Floreasca din Capitală, în legătură cu cazul pacientei care a fost arsă pe masa de operaţie. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Mirela Bărbulescu, editor online: Anda Badea)