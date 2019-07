Moment COPLEȘITOR la Antena3 - Sora Sorinei a izbucnit in lacrimi: 'Nici macar o clipa nu am vrut sa renunțam la tine. Sa nu crezi niciodata ca nu te-am vrut'

Adelina Șărămăt, fiica cea mare a familiei care a crescut-o pe Sorina, a transmis, luni, la Sinteza zilei, un mesaj copleșitor pentru fetiță cu speranța că vorbele ei vor ajunge la Sorina. Adelina a mărturisit că nu a mai vorbit deloc cu sora ei de 18 zile, deoarece familia adoptivă din SUA a schimbat numărul de telefon.

"Adelina, să știi că te iubim foarte mult și nici măcar o clipă nu am vrut să renunțăm la tine. Să nu crezi niciodată că nu te-am vrut, că nu te vrem, sper să fii cuminte și sănătoasă și sper din tot sufletul să rămâi cu noi și chiar aș vrea să vezi imaginile acestea, dacă nu acum poate peste ceva timp. Sunt convinsă că o să le vezi și o să realizezi că noi chiar te-am iubit și te iubim în continuare", și-a început Adelina mesajul pentru surioara ei, la Antena3.

"Ne este foarte dor de tine, deși au trecut 17 zile. M-am bucurat așa de mult aseară când am văzut pozele cu tine. Cred că am plâns o oră sau două. Plângeam să nu mă audă nici Mădă. M-a durut așa de tare că Andreea a încercat să sune pe altcineva cu gândul că te sună pe tine.

Să știi că nu o sa te condamnăm niciodată dacă tu o sa alegi ca să pleci cu familia aceea. Tu trebuie să faci exact ce simți și ce-ți dorești. Când o să ne întâlnim să nu crezi că vrem să te șantajăm noi emoțional - tu trebuie să faci exact ceea ce-ți dorești. Dacă tu vrei să pleci cu domnii, ești liberă! Dar, dacă nu vrei, te așteptăm cu brațele deschise.

Aș vrea ca oamenii să nu ne mai condamne și să vadă prin ochii noștri. Sunt foarte mulți care spun că Sorinei îi va fi foarte bine în America. Dacă vrei să ajungi un om, poți să ajungi și la noi în România.

Și când ești crescut cu iubire și ți se oferă ce vrei sunt convinsă că poți să ajungi și la noi în România ce-ți dorești, pentru că noi o să te sprijinim tot timpul, atât pe tine, cât și pe Andreea.

Nici nu vreau să mă gândesc că tu o să pleci. Mă gândesc și la Andreea cum o să meargă ea la școală fără tine. Andreea când era bolnavă Sorina nici nu voia să meargă la școală - deci, niciodată nu au mers separat la școală. Niciodată!

Sper să nu ne condamne nici Andreea că noi nu am luptat atunci pentru ea. Nu am avut atâta putere să ne luptăm cu nu știu câți oameni. Și noi nu am crezut o clipă că o să vină o femeie să tragă în halul acela de un copil", a continuat Adelina.

Sora Sorinei spune că întreaga familie din Baia de Aramă este foarte afectată de cele întâmplate.

"E ca și cum ne-ar fi luat o parte din noi, nu mai suntem compleți. Simțim un gol și asta mai ales pentru felul în care a ne-a fost luată. Nici măcar nu ni s-a permis să ne luăm la revedere, să ne îmbrățișăm. Nu cred că e omenește așa, să iei un copil care practic a trăit la noi 7 ani de zile", a spus cu lacrimi în ochi Adelina, care a și botezat-o pe Sorina.