Moment de bilant pentru consilieri educativi din scoli

isj iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sfarsitul de saptamana a fost marcat de consfatuirea judeteana a profesorilor coordonatori pentru proiecte si programe educative si a directorilor adjuncti, care s-a derulat vineri, 27 septembrie, in generoasa curte a Liceului Tehnologic Agricol ,,M. Kogalniceanu” din Miroslava, un liceu cu traditie in invatamantul romanesc, fondat in 1831, situat pe un “deal romantic”, asa cum il prezinta unul dintre elevii primei promotii, Mihail Kogalniceanu. La acest eveniment important pentru profesorii din judetul Iasi, organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, au participat reprezentanti din toate institutiile de invatamant, dar si partenerii educationali implicati in proiecte si activitati edu ...