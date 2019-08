Moment de bucurie in familia lui Nicolae Guta. A devenit strabunic. Primele imagini cu bebelusul - FOTO

Nicoleta Guta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nicoleta Guta a ajuns bunica la 34 de ani, iar Nicolae Guta strabunic la numai 51 de ani dupa ce fiul manelistei, Gabriel, a devenit tata. Sambata, Gabriel, baiatul cel mare al manelistei, a facut marele anunt, informandu-si amicii ca a devenit tata. ”Bine ai venit pe lume, printul meu frumos! Multumesc lui Dumnezeu pentru darul trimis”, a scris Gabriel in dreptul unor fotografii cu micutul Patrick Gabriel in bratele matusii Daniela, dar si in bratele bunicii Nicoleta. Familia Guta are o multime de mostenitori, in contextul in care Nicolae Guta are numai el 12 copii oficiali. Gabriel Guta locuieste in Petrosani si se iubeste cu o tanara care mai are un copil, o fetita, dintr-o relatie anter ...