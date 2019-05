Moment emotionant! Papa Francisc a ajuns pe taram romanesc! S-a indreptat catre un copil si...

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un moment deosebit a avut loc la scurt timp dupa ce Papa Francisc a ajuns pe taram romanesc. Dupa ce a stat de vorba si i-a salutat pe presedintele Klaus Iohannis, pe sotia acestuia, dar si pe reprezentantii Bisericii, Papa Francisc a fost impresionat de un copil. Chiar daca nu i-a fost usor, un copil in scaun cu rotile a ales sa fie prezent la intampinarea Suveranului Pontif, in Romania. Atent cu aproapele sau, Papa Francisc s-a oprit la copil, l-a mangaiat si a stat putin de vorba cu el, in tot acest timp baietelul fiind extrem de emotionat. Este pentru prima data cand Papa Francisc ajunge in Romania, Sanctitatea Sa urmand sa stea trei zile in tara noastra, de pe 31 mai pana pe 2 iunie, cand va ajunge in Blaj. AFLA ULTIMELE DE ...