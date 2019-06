Moment istoric: Donald Trump a cedat in fața Chinei și declara ARMISTIȚIU

Preşedinţii SUA şi Chinei, Donald Trump, şi, respectiv, Xi Jinping, au convenit sâmbătă să relanseze negocierile comerciale, în marja summitului G20, în contextul confruntării economice între cele două ţări, notează France Presse.

"Am avut o foarte bună întâlnire cu preşeditele Xi, aş zice chiar excelentă", a declarat Trump, evocând un comunicat ce ar urma să fie emis atât de SUA, cât şi de China.



Potrivit agenţiei oficiale chineze Xinhua, negocierile, care fuseseră întrerupte brutal în luna mai, vor fi reluate, iar Washingtonul şi-a ridicat ameninţarea de a impune noi taxe la importuri, care ar fi afectat bunuri chineze în valoare de peste 500 miliarde de dolari, achiziţionate în fiecare an de SUA.



Cei doi şefi de stat repetă astfel scenariul de la precedentul G20, în Argentina, la sfârşitul anului 2018. Ei suspendaseră atunci ostilităţile pentru câteva luni, cu scopul de a relua negocierile comerciale aprofundate... care totuşi au intrat în impas.



Ca pentru a replica la acest summit chino-american în cadrul reuniunii la vârf a G20, UE şi Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay şi Paraguay) s-au pus de acord asupra unui tratat de liber schimb, rezultat al unor negocieri dificile care durează de 20 de ani.



"Un moment istoric", potrivit preşedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a mai discutat despre un pact de liber schimb cu premierul australian Scott Morrison.



Dar ratificarea acordului cu Mercosur se anunţă a fi dificilă, textul suscitând îngrijorarea agricultorilor europeni în faţa unui aflux de produse braziliene.



Înaintea de întâlnirea sa cu Xi Jinping, ziua începuse în forţă pentru Donald Trump, care a doua zi după mai multe glume observate cu Vladimir Putin, a continuat să-şi afişeze complicitatea cu lideri criticaţi pentru situaţia drepturilor omului în ţara lor.



După ce evocase într-un tweet aproape dezinvolt o posibilă întâlnire inedită cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un în Zona demilitarizată (DMZ), care separă cele două Corei, preşedintele american s-a întâlnit cu prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, căruia i-a lăudat "munca extraordinară", ignorând întrebările repetate cu privire la asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi.



În timp ce Xi şi Trump negociau, diplomaţi din 20 de ţări ce reunesc 85% din PIB-ul mondial continuau să discute despre climă, într-un moment în care Europa suferă de o caniculă inedită, considerată de oamenii de ştiinţă simptom al unei dereglări climatice fără echivoc.



Cancelarul german Angela Merkel a asigurat în final că summitul va emite în legătură cu protejarea climei un "text asemănător" cu cel de anul trecut, după negocieri dure care au trezit temeri privind un regres.



Va exista o "declaraţie în format 19plus1" exprimând clar un sprijin al tuturor ţărilor membre G20 în afară de SUA faţă de Acordul de la Paris privind combaterea încălzirii climatice, în timp ce unii diplomaţi evocau în zilele precedente o posibilă rezervă a marilor ţări emergente în special, care intenţionau să se alinieze poziţiei americane.



Îndoiala creşte cu privire la pertinenţa acestei adunări create iniţial pentru a da un răspuns unitar crizelor de orice gen, inaugurat în 2008 în plină criză financiară mondială.



G20 se doreşte "un forum al cooperării, dar se poate întreba în prezent dacă noi n-am atins momentul în care el a încetat să servească acest obiectiv", a comentat Thomas Bernes, de la Centrul de inovare pentru guvernanţă internaţională, un think tank canadian.