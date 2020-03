Momente cumplite pentru Cristi Chivu

Iata prin ce a trecut Cristi Chivu la supermarket in Milano, in ziua in care in Italia au murit 793 de oameni!

Cristi Chivu (39 de ani) a asteptat timp de cinci ore sa intre intr-un supermarket din Milano, in ziua in care in Italia si-au pierdut viata 793 de persoane, din cauza COVID-19.

Romanul resimte din plin criza din Italia, unde autoritatile nu mai fac fata valurilor de imbolnaviri cu noul coronavirus.

Fostul tricolor, acum antrenor la grupele de juniori ale lui Inter Milano, e blocat in Italia si incearca sa depaseasca alaturi de familie situatia dramatica din tara, scrie digisport.ro

”Cristi Chivu a fost la supermarket azi... timp de cinci ore! Stati in casa!”, a fost mesajul transmis de sotia fostului international.

In urma cu cateva zile, de la Milano, Chivu le transmitea oamenilor sa nu se mai creada atotstiutori si sa nu mai considere ca de ei nu se poate atinge noul coronavirus, pentru ca nu este deloc asa.

”Este un virus extrem de usor de transmis. Nu conteaza ca eu ma cred Batman sau Superman sau mai stiu eu ce si ca daca beau o tuica dimineata, nu se lipeste de mine.

Nu este adevarat! Toti suntem vulnerabili in fata acestui coronavirus. Stati dracu' in case!”, afirma romanul.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.