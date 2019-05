Momente cumplite pentru un celebru baiat de oras! Delia, apel disperat pentru ajutor

Inca un moment greu pentru showbizul romanesc! Un celebru "baiat de oras" are probleme de sanatate. Printre primele persoane care au facut un apel disperat pentru ajutorarea acestuia se numara si Delia.

Delia a postat un mesaj care i-a lasat pe toti cu gura cascata! Artista a distribuit un mesaj pe Instagram in care ii roaga pe toti cei binevoitori sa mearga la Centrul de Transfuzie Sanguina din Bucuresti pentru a dona sange.

Alex Faur este un apropiat al milionarilor din Romania, facand parte din gasca bogatasilor, prin prisma relatiei de amicitie pe care o are cu fiul celebrului designer Elie Saab.

Alex Faur este prieten apropiat cu Ana Morodan, Anastasia Soare, Delia dar si multe alte vedete. El calatoreste cu avioanele private in cele mai exclusiviste locatii ale lumii si ia mereu parte la evenimente importante, in diferite tari. In urma cu doar cateva zile, Alex Faur a postat un mesaj destul de sensibil pe retelele sociale, alaturi de o fotografie.

"Pun trecutul in spate. #mergimaideparte", a scris Alex Faur, pe Instagram.

Persoanele care doresc sa ajute si sa doneze sange o pot face la Centrul de Transfuzie Sanguina din Bucuresti, aflat pe strada Doctor Constantin Caracas nr. 2. Nu este nevoie de o anumita grupa de sange, asa cum reiese si din mesajul postat pe Delia.

