Momente de GROAZA la o scoala. Tavanul cladirii s-a prabusit (FOTO)

clasa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O bucata din tavanul Scolii Gimnaziale din comuna gorjeana Calnic s-a desprins in timpul lucrarilor efectuate la acoperisul cladirii. Incidentul nu s-a soldat cu victime, copiii aflandu-se in pauza, in momentul prabusirii tavanului. Un localnic si-a exprimat nemultumirea, intr-o postare pe . Caz INCREDIBIL! Justitia impiedica un copil sa mearga la scoala „Saptamana aceasta a inceput rau pentru copiii de la Scoala Gimnaziala din comuna Calnic. O bucata mare de tavan s-a desprins, in urma lucrarilor de inlocuire a tablei de pe scoala, cu toate ca nu era necesara o astfel de interventie, dupa cum afirma multi parinti si copii ce inca mai invata la acea scoala! Nu sunt victime, copiii erau in pau ...