Momente dificile pentru creatorul de moda Mihai Albu. Anuntul facut de designer

Mihai Albu

Mihai Albu a lansat strigat de ajutor pe o retea de socializare, dupa ce mama lui a ajuns de urgenta la spital. Indragitul designer de pantofi este profund indurerat de situatia medicala grava a celei care l-a adus pe lume si si-a indemnat apropiatii si fanii sa spuna o rugaciune pentru aceasta.

Mama lui Mihai Albu, operata de urgenta

Potrivit marturisirilor facute de cunoscutul creator de pantofi, mama lui a suferit o fractura de col femural si a ajuns de urgenta la un spital din Bucuresti. Mihai Albu are incredere ca specialistii pe mana carora a ajuns mama sa vor reusi sa o puna din nou pe picioare pe aceasta si a cerut ajutorul Providentei.

“La 91 ani fractura de col femural… am deplina incredere in specialistii de la Spitalul de Ortopedie Foisor ca o vor pune din nou pe picioare pe mamica mea! Doamne Ajuta! ” este mesajul scris de designerul de pantofi pe pagina lui oficiala de Facebook.

Sustinatorii lui Mihai Albu i-au transmis lui si mamei sale cate un gand senin si o rugaciune. “Multa sanatate! Doamne ajuta!”, “Trebuie sa fie bine! Sanatate multa mamei…”, “Multa sanatate! Sa o ajute Dumnezeu pe mama dumneavoastra sa se vindece!”, “Sanatate maxima!”, “Sanatate mamei tale, cu siguranta o sa se refaca rapid!” sunt cinci dintre comentariile lasate de fani.

Mama lui Mihai Albu, marturii despre copilaria cunoscutului designer

Indragitul designer de pantofi a acceptat sa apara in platoul emisiunii lui Catalin Maruta impreuna cu mama sa. Aceasta din urma a facut dezvaluiri despre cum era fiul ei in copilarie.

“(…). Iti placea sa faca colectii de masinute, desena masinute si-i placea sa le desfaca. (…). Ii placeau si pantofii. Am crezut ca o sa fie pictor. (…). 89 de ani fac in februarie. Sunt nascuta in 1928. La Chisinau m-am nascut, la 16 ani am plecat din Basarabia. O parte din liceu am facut-o in Craiova, apoi am mers la Iasi, pentru ca acolo a plecat si sora mea. Iar facultatea, la Brasov. (…)”, a povestit mama lui Mihai Albu in cadrul editiei din 24 ianuarie 2017 a emisiunii “La Maruta”.

Mihai Albu, in Cartea Recordurilor

Mihai Albu a intrat in Cartea Recordurilor datorita pantofilor cu cel mai inalt toc din lume. “Merg pe 55 de ani si la varsta asta locuiesc cu mama. (…). Avem o relatie foarte buna, ii spun tot ce am pe suflet, iar ea e o fire foarte optimista. (…). S-a ajuns in situatia asta, stiti de ce, dar nu e problema, mama ma primeste acasa mereu cu zambetul pe buze. (…) La 16 ani, tatal meu a murit, iar mama m-a crescut singura. La 16 ani, daca nu o aveam pe mama sa ma ajute, sa ma instruiasca… ii sunt atat de recunoscator, pentru ca daca nu era felul asta, optimist, cu respect, cei sapte ani de acasa, nu ajungeam aici. O iubesc, o respect si-i multumesc. (…)”, a povestit in urma cu doi ani designerul de pantofi.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.