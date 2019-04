Momente dramatice la o prezentare de moda. Un manechin a murit dupa ce a cazut pe podium

Model decedat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un manechin in varsta de 26 de ani, a murit dupa ce a cazut pe podium la o prezentare de la Saptamana Modei din Sao Paolo, Brazilia. Totul s-a intamplat, ieri, in timpul unei prezentari de moda a casei de moda Oksa. Intr-un comunicat emis de organizatori se arata ca manechinului Tales Soares i s-a facut rau pe podium, unde avea loc o prezentare a casei Ocksa. Tanarului brazilian i s-a acordat primul ajutor pe podium, dupa care a fost transportat la spital, unde a fost pronuntat decesul. Organizatorii nu au oferit detalii despre cauza decesului. Presa din Brazilia a anuntat ca totul s-a intamplat dupa ce manechinul Tales Soares (26 de ani) s-a impiedicat de un siret in timpul defilarii pe podium si a ...