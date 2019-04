Momente dramatice pentru pasagerii unui avion Boeing 767. Motorul acestuia a luat foc in aer - VIDEO

Boeing 767 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un avion Boeing 767 al companiei Air Zimbabwe a cerut sa aterizeze de urgenta pe aeroportul din Johannesburg, Africa de Sud, dupa ce un motor a luat foc in aer imediat dupa decolare. Un pasager a surprins flacarile. Avionul B767-200 a avut problemele dupa ce a decolat de pe Aeroportul Tambo International, in apropierea capitalei sud-africane. Vezi si: Donald Trump se implica in scandalul avioanelor Boeing 737 Max. Ce crede ca trebuie schimbat Pilotii au anuntat imediat turnul de control ca intampina probleme si au cerut de urgenta intoarcerea la sol. Dupa mai multe verificari, avionul a fost pus din nou in miscare spre destinatie - aeroportul din Harare, capitala Zimbabwe. Daca ti-a ...