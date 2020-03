Momente grele pentru Daniela Crudu! Mama brunetei se afla in carantina, in Italia

La scurt timp dupa bataia incasata, Daniela Crudu trece prin alte momente grele! Mama vedetei, Florica, nu se poate intoarce acasa din cauza epidemiei de coronavirus.

Clipe de panica pentru familia Danielei Crudu! Bruneta este cu gandul la mama ei, care a ramas blocata in Italia! Florica, mama Danielei Crudu, se afla in carantina, in Italia.

Femeia nu a apucat sa se intoarca acasa, asa cum au facut zeci de mii de romani, dupa *explozia* numarului de cazuri de coronavirus confirmate in Italia, potrivit Antena Stars.

Mama Danielei Crudu lucreaza in Reggio Calabria si este in carantina, alaturi de restul persoanelor din tara. De altfel, Italia este, din aceasta saptamana, considerata zona rosie.

Din pacate, din cauza epidemiei de coronavirus, Florica Crudu nu va putea fi alaturi de familia ei din Romania de Paste pentru ca, cel mai probabil, granitele Italiei vor mai ramane inchise o buna perioada de timp.

Daniela Crudu a fost batuta crunt

In urma cu o luna, Daniela Crudu a fost batuta de iubitul croat, in masina, dupa ce au petrecut la un club din oras. Cruduta s-a ales cu traume vizibile: nasul spart si mai multe fracturi. Totusi, Cruduta nu a dorit sa depuna plangere impotriva lui Dubravko.

''Ma simt bine, foarte bine. Am trecut cu bine peste incident, dupa cum se vede. Nu pot sa va spun motivul pentru care s-a iscat cearta. Nu o sa depun plangere'', a spus Daniela Crudu, in exclusivitate pentru Spynews, la o saptamana de la episodul violent.

