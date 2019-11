Momente grele pentru fostul sot al Andreei Berecleanu. Din pacate, acesta ar putea sa ramana fara locul de munca, din cauza lui Ludovic Orban. Ce se intampla cu tatal copiilor prezentatoarei?

Fostul sot al Andreei Berecleanu ar putea ramane fara job

Guvernul Orban ar putea sa-i cheme din nou pe Andrei Zaharescu s Catalin-Radu-Dancu in functia de consul general in cadrul Cape Town si respectiv la consul la New York, conform unor surse politice, informeaza mediafax.ro. Exista posibilitatea ca Executivul sa aprobe doua proiecte de hotarare in sensul acesta. Totul va fi posibil intr-o sedinta care ar putea avea loc in cursul zilei de miercuri. Andreei Zaharescu a primit titulatura de consul general la Cape Town in anul 2013, in perioada Cabinetului Ponta. Catalin-Radu Dancu a fost numit consul general la New York in luna iunie a lui 2017, dupa hotarare de atunci, Sorin Grindeanu.

Premierul actual al Romaniei a sustinut miercuri seara ca a schimbat doi consuli. De asemenea, si fostul purtator de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a avut aceeasi soarta. Acesta a mai mentionat ca „e in pregatire” schimbarea consulului general al Romaniei. Mai mult decat atat, liderul Partidului National Liberal a spus ca doreste blocarea instalarii „clientelei pesedinte” din interiorul institutiilor publice. Nelu Barbu a fost numit pe data de 14 octombrie in functia de consul general la Shanghai, cu ajutorul deciziei Vioricai Dancila.

De ce au divortat?

”Eu am fost avocatul familiei foarte mult timp. Eu Si fosta mea sotie am fost prieteni de familie cu Andreea si Andrei. Motivul divortului nu il pot spune, deoarece s-a vrut ceva amiabil si discret. El trebuie sa plateasca pensie alimentara o treime din salariul lui. El are 5.000 de dolari salariu de consul. Acum s-a ajuns la o suma de aproape 10.000 de euro. Zaharescu o insela pe Andreea cu sotia mea. A inceput cam prin 2010. El era cu Andreea atunci. Au fost o perioada separati, dar s-au combinat cand el era purtator de cuvant. Nu s-a putut pana atunci. Eu nu i-am spus Andreei nimic, abia apoi, dupa ce a aflat din alta parte, am discutat despre asta”

Calin Giurgiu, avocat

