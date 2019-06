Momente halucinante la finalul partidei Romania - Franta: Cristi Manea a bruscat o fana, iar sotia jucatorului a fost lovita cu piciorul in gura de un suporter roman. Fotbalistul a intervenit, dar Gica Hagi i-a cerut sa plece la vestiare

Selectionerul Romaniei U21, Mirel Radoi, a dezvaluit la finalul partidei cu Franta, scor 0-0, ca doi suporteri romani au lovit-o pe sotia lui Cristian Manea (21 de ani). S-ar parea ca sotia lui Manea a fost lovita in plina figura, de iubitul unei fane care ar fi fost bruscate de Manea. Femeia respectiva ar fi vrut sa faca o poza cu Manea, dar jucatorul a dat-o la o parte, pentru a ajunge la sotia sa. Iubitul acesteia l-a impins pe Manea, iar mai apoi a lovit-o cu piciorul in gura pe sotia lui Manea, dupa ce s-ar fi iscat un adevarat carambol.

Radoi a spus la finalul partidei "Aceasta calificare este umbrita de gestul facut de doi suporteri romani, care au lovit-o pe sotia lui Cristi Manea", a spus Mirel Radoi, la microfonul TVR. ”A fost un incident care nu isi avea locul. Au lovit-o fara motiv pe prietena lui Manea! As putea sa spun cuvinte care ma pot depasi, dar sper ca cei care au facut aceste gesturi sa nu mai calce pe stadioane. Nu se poate tolera asa ceva. Manea era devastat dupa meci! Fata a fost dusa la spital, o sa aiba doua copci!”, a spus extrem de dezamagit de cele intamplate, Mirel Radoi.

Conform jurnalistului Decebal Radulescu, un suporter a lovit-o cu piciorul in gura pe sotia lui Cristi Manea. La finalul partidei, sotia lui Manea a vrut sa faca o poza cu jucatorul, venit in zona tribunelor. O fana s-a bagat in fata ei, pentru a se poza cu jucatorul. Cristi Manea a incercat sa o dea la o parte, incercand sa ajunga la sotia sa. In acel carambol, iubitul fanei a lovit-o cu piciorul in gura pe sotia lui Cristi Manea. Jucatorul a ramas si dupa incident in zona tribunelor, dar Gheorghe Hagi a intervenit si i-a transmis sa plece de acolo si sa mearga la vestiare.

