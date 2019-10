Momente inedite, rememorate de Simona Halep: "Țin minte si acum ca eram cu zgura pe mine"

"Eram motivată de atunci să ajung cât mai sus în tenisul mondial. Am făcut tot ce am putut. Nu visam să ajung numărul 1 (n.r. - când a câștigat Roland Garros la junioare). Am început să cred că ajung numărul 1 acum câțiva ani. Drumul a fost lung. A fost greu, dar a fost și frumos.



Părinții mei au fost nași în noaptea aceea (n.r. - când a câștigat la junioare, Roland Garros) și eu am mers direct de pe teren. Țin minte și acum că eram cu zgură pe mine. Nu am apucat să fac duș.



M-am schimbat, că aveam avion și nu voiam să îl pierd. M-am schimbat, am ajuns la București, am făcut duș și am plecat la Constanța direct la nuntă", a spus Halep la ProTV.