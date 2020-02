Momente jenante in CSM: Gabriela Scutea, propusa pentru sefia PICCJ, s-a blocat cand a fost intrebata de protocolul cu SRI

Gabriela Scutea, propunerea ministrului Predoiu pentru funcţia de procuror general al PÎCCJ, este audiată marţi de Secţia pentru procurori a CSM, în vedere acordării avizului consultativ. Întrebată de către vicepreședintele Consiliului, Tatiana Toader, ce a învățat din semnarea protocolului neconstituţional dintre PÎCCJ şi SRI, Scutea s-a blocat câteva secunde.

"Este uşor de spus ce am învăţat. În acel moment am învăţat faptul că erau două protocoale diferite...", a afirmat Scutea, care a fost întreruptă de Tatiana Toader, care i-a atras atenţia că întrebarea se referă la ce a învăţat în 2020.

"Acum, în 2020, privind retrospectiv, este faptul că unele prevederi putea fi mai bine clarificate. Dar rămân la poziţiile pe are le-am exprimat că aplicarea protocolului nu ar fi trebuit să fie gândită de nimeni dincolo de principiile şi rolul fiecărei instituţii. Eu nu mi-am pus niciodată problema să dezvălui către o altă instituţie ceea ce nu e de dezvăluit. Dacă cineva a făcut-o să o spună. De la nivelul la care m-am aflat, am fost surprinsă de această interpretare, că am creat premisele comunicării de date confidenţiale către anumite instituţii", a declarat Scutea.

Gabriela Scutea a semnat în 2009, în locul lui Tiberiu Niţu, protocolul SRI-PÎCCJ declarat neconstituţional ulterior de CCR.